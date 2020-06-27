Как Пугачева отказала Шахназарову 

Актерская карьера Аллы Пугачевой далеко не такая внушительная, как музыкальная. Однако многие зрители запомнили Примадонну в картинах "Джулия", "Любовь за любовью", "Пена" и, конечно, "Женщина, которая поет".

Разумеется, Пугачева соглашалась сниматься далеко не в каждом фильме. В частности, однажды 36-летней певице пришлось отказать Карену Шахназарову . В каком фильме легендарный режиссер предложил сняться артистке, и почему предложение ее не устроило, выяснял "Рамблер".

В музыкальной мелодраме Шахназарова "Зимний вечер в Гаграх" фигурирует героиня Ирина Мельникова . Режиссер приложил руку и к написанию сценария, и на образ Мельниковой его вдохновила Алла Пугачева. Именно поэтому Шахназаров надеялся увидеть ее в роли Ирины.

Пугачеву не обрадовала перспектива сыграть "скандальную звезду", но и возможность она упускать не хотела. Певица потребовала скорректировать сценарий так, чтобы Мельникова вызывала больше симпатии у зрителей, но Шахназаров отказался идти на уступки.

Когда Пугачева наотрез отказалась сниматься, режиссер утвердил на роль Мельниковой другую актрису — Наталью Гундареву , которая справилась с ролью блестяще. Вот, как вспоминал об этих съемках Шахназаров:

«Наташа играла капризную звезду, но сама на съемках вела себя скромно: никогда не опаздывала и не требовала никаких поблажек».

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Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"