Что стало с Волькой из фильма «Старик Хоттабыч» 

Сказка Геннадия Казанского "Старик Хоттабыч" по одноименной повести Лазаря Лагина вышла в 1957 году и сразу привлекла внимание зрителей, которые благосклонно отнеслись к экранизации истории: билеты на вечерние сеансы раскупались сразу же. "Рамблер" рассказывает, как сложилась судьба Алексея Литвинова, дебютировавшего в роли Вольки Костылькова.
Сначала постановщик утвердил другого ребенка, однако уже первые съемочные дни показали, что выбор был неудачным. Через месяц Алешу вызвали на площадку. Мать мальчика не возражала, поскольку жили они бедно, а платили за съемки тысячу рублей в месяц.
Все трюки в картине 12-летний Алеша выполнял самостоятельно. Так, он по часу в день видел под потолком на специальном ремне или же несколько дней провел на крыше только что построенной в Москве гостиницы "Пекин", где снимался знаменитый полет Хоттабыча и Вольки на ковре-самолете.
Популярность практически не повлияла на актера: на улице его не узнавали из-за того, что в киноленте волосы осветляли с помощью пергидроля. После "Старика Хоттабыча" Литвинов снял еще в нескольких фильмах, однако полученный опыт позволил понять, что связывать свою жизнь с кинематографом у него нет желания.
Кадр из документального сериала "Истории и легенды Ленфильма"
После школы, выучившись на электромеханика, Алексей пошел работать в ленинградский метрополитен. Потом уехал на заработки в Мурманск, где остановился на 15 лет, по истечении которых вернулся в родной город на Неве, где трудился на железной дороге. С распадом СССР из-за сложного положения ж/д отрасли работал на стройке в течение шести лет, затем вышел на пенсию. В настоящее время вместе со второй супругой живет в 50 километрах от Санкт-Петербурга в небольшой домике и занимается огородом.