Marvel обвинили в расизме 

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Актер Энтони Маки , известный по роли Сокола во франшизе «Мстители» , раскритиковал киностудию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Создателей картины «Черная пантера» он и вовсе обвинил в расизме, поскольку в ней, в противовес остальным фильмам киностудии, снимаются в основном темнокожие актеры. Слова актера приводятся на портале Screenrant.

«Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым», — сказал Маки.

Тот факт, что в «Черной пантере» большая часть команды — темнокожая, по мнению актера, также свидетельствует о расизме.