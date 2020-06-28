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Marvel обвинили в расизме 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Marvel обвинили в расизме
Фото: Lenta.ru
Актер Энтони Маки, известный по роли Сокола во франшизе «Мстители», раскритиковал киностудию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Создателей картины «Черная пантера» он и вовсе обвинил в расизме, поскольку в ней, в противовес остальным фильмам киностудии, снимаются в основном темнокожие актеры. Слова актера приводятся на портале Screenrant.
«Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым», — сказал Маки.
Тот факт, что в «Черной пантере» большая часть команды — темнокожая, по мнению актера, также свидетельствует о расизме.
«Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что, если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?» — возмутился он.
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Актеры , Мстители , Чёрная Пантера , Энтони Маки
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