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«Не боитесь, что снова начнут полоскать?»: Учитель уговорил Асмус согласиться на роль с «обнаженкой» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Асмус снова согласилась на «обнаженку»
Фото: Teleprogramma.pro
В недавнем интервью Алексей Учитель рассказал о новых творческих свершениях. Кинодеятель подметил, что один из его учеников — Филипп Юрьев — около семи лет писал сценарий фильма «Китобой». Съемки ленты проходили на Камчатке. По словам режиссера, в ближайшее время эту работу покажут на одном из крупных фестивалей. Естественного, если мероприятие не отменят из-за коронавируса.
Говоря о сюжетной линии, Учитель подметил, что согласно сценарию китобои должны были смотреть на экран компьютера с раздевающейся перед камерой девушкой. И как выяснилось, эту роль предложили теперь уже бывшей возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Харламова. По словам режиссера, ознакомившись с концепцией фильма Кристина Асмус согласилась на участие. Ей понравился и персонаж, и задумка сценариста.
Однако спустя некоторое время, актриса передумала. И произошло это после премьеры ленты Клима Шипенко «Текст». Девушку «затравили» за откровенные сцены с Иваном Янковским. К слову, сын Оксаны Фандеры вступился за свою партнершу, уточнив, что если диванные критики поверили игре Кристины, значит она сделала все крайне точно, как настоящая актриса.
Позже с Учителем связался агент супруги юмориста, который объяснил позицию Асмус. Девушка передумала сниматься в этой «обнаженной» сцене. В итоге Алексей все-таки уговорил девушку прийти к ним на студию. Хотя Кристина сразу заявила, что вряд ли изменить свое решение. В ответ режиссер показал ей фрагменты из фильма, которые очень впечатлили девушку. И она повторно дала свое согласие на участие.
«Я переспросил: «Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?». «Это мое дело», — сказала она твердо и снялась замечательно», — приводит kp.ru слова Алексея Учителя.
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Комментарии 2
Актеры , Филипп Юрьев , Гарик Харламов , Алексей Учитель , Оксана Фандера , Клим Шипенко , Кристина Асмус , Иван Янковский , Комсомольская правда
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