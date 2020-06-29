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Никита Панфилов рассказал, как снимаются интимные сцены в кино 

Teleprogramma.pro и ещё 3 3 часа назад
Панфилов рассказал, как снимаются интимные сцены
Фото: Teleprogramma.pro
С 29 июня канал ТНТ снова покажет провокационный сериал «Сладкая жизнь». Проект известен своими откровенными сценами, которые даже в 21 веке поразили отечественных зрителей. После скандала с Кристиной Асмус в фильме «Текст» тема съемок интимных отношений героев вышла на первый план. И вот актер Никита Панфилов, рассказал порталу Teleprogramma.pro, как снималось «горяченькое» для «Сладкой жизни».
По словам 41-летнего артиста, в кадре он часто появляется без одежды, но раздеться на съемочной площадке психологически довольно трудно. Ведь на экране кажется, что обнаженный мужчина стоит один в комнате, а во время создания картины рядом с ним находится полсотни человек.
«Что касается технической стороны, то у мальчиков просто ничего не показывают, а у девушек «заклеивают». Я не шучу, есть специальные приспособления, которыми заматывают, как скотчем», — поделился деталями съемочного процесса актер.
По его словам, получается так, что присутствующим на площадке не видны интимные зоны актрис, а в кадре все иначе. Так и снимаются эротические сцены в современном кино. Артистам перед камерой приходится изображать возбуждение, так как на съемках все происходит «чопорно и завуалированно». Сами актеры не всегда верят, что в результате получится правдоподобный интим на экране, но в итоге это происходит.
Панфилов признался, что с охотой снимался в эротике «Сладкой жизни», потому что хотел попробовать что-то новое в кино. Своего персонажа он описал, как человека, ведущего аморальный образ жизни, зато никому не лгущего.
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Актеры , Фильмы , Сладкая жизнь , Никита Панфилов , Кристина Асмус
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