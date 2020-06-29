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Куда пропала звезда драмы «Мой ласковый и нежный зверь» 

Елена Красовская 7 часов назад
Видео рассказывает об актрисе Галине Беляевой, которая прославилась в 17 лет, сыграв главную роль в фильме «Мой ласковый и нежный зверь» (1979). Галина планировала связать жизнь с балетом и поступила в хореографическое училище. Именно там её нашли ассистенты режиссёра Эмиля Лотяну и пригласили сниматься. Чем завершились для начинающей актрисы съёмки, что она считает главным достижением в жизни и как выглядит сегодня, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с актёрами фильма «Человек-амфибия».
Актеры , Видео , Человек-амфибия , Галина Беляева
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