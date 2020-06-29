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Поклонники порнозвезды решили ей помочь 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Поклонники порнозвезды решили ей помочь
Фото: Lenta.ru
Поклонники порнозвезды Мии Халифы потребовали удалить все порно с ее участием с сайта Pornhub, одного из крупнейших порноресурсов в мире. Они в том числе опубликовали петицию с обращением к компании.
Пользователи стали оставлять комментарии в соцсетях с требованием «Справедливости для Мии Халифы». В постах, обращенных к аккаунту Pornhub, они требуют удалить все ролики с участием Халифы.
На сайте Change.org появилась петиция, в которой также указано требование об удалении роликов с Pornhub. Под ней подписались более одного миллиона человек. Юзер abc_ellemenope написала, что Pornhub надо заставить стереть эти видео, так как компания не сделает этого самостоятельно.
Поклонники Халифы таким образом отреагировали на публикации бывшей порноактрисы. Она пожаловалась на свой опыт работы в порноиндустрии. Девушка подчеркнула, что студии не отдают им права на видео, а значит у них нет возможности удалить их из интернета. По словам Халифы, 11 порнороликов, в которых она снялась, «будут преследовать ее до смерти».
Халифа снималась в порно с конца 2014-го по начало 2015-го, в течение около трех месяцев. Несмотря на короткий срок съемок, она прославилась и до сих пор популярна среди пользователей порносайтов. За съемку порнофильма в хиджабе актриса неоднократно получала угрозы в свой адрес.
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