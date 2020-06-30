Что довело до самоубийства Фросю Бурлакову 

Героиня видео — актриса Екатерина Савинова. На её счету десятки ролей, но большинство зрителей помнят её по роли немного наивной, но талантливой Фроси Бурлаковой из фильма «Приходите завтра…» (1963). Поставил картину режиссёр Евгений Ташков, муж Екатерины. Он же написал сценарий, а жена ему помогала, используя события из собственной жизни. Почему Савинова сыграла так мало ролей и что привело её к самоубийству, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с Волькой из фильма «Старик Хоттабыч».