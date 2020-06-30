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Куда пропала актриса Лянка Грыу 

New Magazine 28 минут назад
Куда пропала актриса Лянка Грыу
Фото: New Magazine
Помните актрису Лянку Грыу, сыгравшую в «Возвращении мушкетеров», сериале «Барвиха», «Тест на беременность»? Вот уже несколько лет актриса не появляется на телеэкранах. Поклонники недоумевают: куда пропала? Почему?
Оказывается, она с семьей эмигрировала в Америку.
New Magazine
В 2010 году Лянка Грыу вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга, с которым познакомилась на съемочной площадке во время очередного проекта.
Михаил старше супруги на 12 лет. А через год в их семье родился малыш. У сына диагностировали задержку речевого развития, по сути, аутизм. Мальчику было два года, а он не разговаривал.
New Magazine
Лянка с мужем обошли всех врачей, им назначили курс медикаментов, но они не хотели ребенка пичкать таблетками. И тогда созрело решение увезти сына в Америку, ведь там лучшие специалисты.
Супруги собрали вещи, прожали автомобиль и переехали в Лос-Анджелес. Лечение в Штатах действительно дало результаты — ребенок заговорил.
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Да и карьера Лянки пошла в гору. Она снялась в рейтинговом сериале «Американцы» и еще нескольких голливудских проектах и даже стала членом Гильдии актеров театра и кино Америки.
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Актеры , Американец , Американцы , Тест на беременность , Михаил Вайнберг
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