Куда пропала актриса Лянка Грыу 

Помните актрису Лянку Грыу, сыгравшую в «Возвращении мушкетеров», сериале «Барвиха», «Тест на беременность» ? Вот уже несколько лет актриса не появляется на телеэкранах. Поклонники недоумевают: куда пропала? Почему?

Оказывается, она с семьей эмигрировала в Америку.

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В 2010 году Лянка Грыу вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга , с которым познакомилась на съемочной площадке во время очередного проекта.

Михаил старше супруги на 12 лет. А через год в их семье родился малыш. У сына диагностировали задержку речевого развития, по сути, аутизм. Мальчику было два года, а он не разговаривал.

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Лянка с мужем обошли всех врачей, им назначили курс медикаментов, но они не хотели ребенка пичкать таблетками. И тогда созрело решение увезти сына в Америку, ведь там лучшие специалисты.

Супруги собрали вещи, прожали автомобиль и переехали в Лос-Анджелес. Лечение в Штатах действительно дало результаты — ребенок заговорил.

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