Голливуд и расизм: как белые актеры лишаются работы

Уже понятно, что нынешняя обстановка в США приведет к значительным изменениям во многих сферах, включая кинематограф. Так, благодаря поднявшейся волне встал вопрос о том, что Голливуд хоть и прогибается под изменения, однако все же медленно и теперь мы, по всей видимости, увидим больше афроамериканцев в кино. По крайней мере, озвучивать черных героев будут актеры того же цвета кожи. "Рамблер" рассказывает, как компании лишают белых актеров работы.

Несколько дней назад стало известно о том, что Дженни Слейт больше не будет озвучивать чернокожую девочку Мисси из мультфильма "Большой рот", а Майк Генри , более двадцати лет озвучивающий Кливленда Брауна, покидает "Гриффинов".

Кадр из мультсериала "Гриффины"

"Я люблю Кливленда и для меня было честью играть его, но цветных персонажей должны озвучивать цветные люди" — высказался Генри в соцсетях.

Решение ряда белых актеров поддержали продюсеры "Симпсонов", которые практически сразу же после заявления Генри объявили, что теперь дубляж черных персонажей в известном мультсериале будет осуществляться актерами того же цвета кожи.