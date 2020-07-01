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Белые актеры лишаются работы: что происходит в Голливуде 

Мария Сергеева 1 час назад
Голливуд и расизм: как белые актеры лишаются работы
Фото: Кадр из фильма "Зеленая книга"
Уже понятно, что нынешняя обстановка в США приведет к значительным изменениям во многих сферах, включая кинематограф. Так, благодаря поднявшейся волне встал вопрос о том, что Голливуд хоть и прогибается под изменения, однако все же медленно и теперь мы, по всей видимости, увидим больше афроамериканцев в кино. По крайней мере, озвучивать черных героев будут актеры того же цвета кожи. "Рамблер" рассказывает, как компании лишают белых актеров работы.
Несколько дней назад стало известно о том, что Дженни Слейт больше не будет озвучивать чернокожую девочку Мисси из мультфильма "Большой рот", а Майк Генри, более двадцати лет озвучивающий Кливленда Брауна, покидает "Гриффинов".
Кадр из мультсериала "Гриффины"
"Я люблю Кливленда и для меня было честью играть его, но цветных персонажей должны озвучивать цветные люди" — высказался Генри в соцсетях.
Решение ряда белых актеров поддержали продюсеры "Симпсонов", которые практически сразу же после заявления Генри объявили, что теперь дубляж черных персонажей в известном мультсериале будет осуществляться актерами того же цвета кожи.
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Комментарии 9
Актеры , Симпсоны , Дженни Слейт , Майк Генри
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