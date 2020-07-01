О какой роли мечтал Виктор Проскурин 

1 июля на 69-ом году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин . Об этом сообщила его супруга на личной странице в социальной сети.

Проскурин за свою жизнь успел сняться более, чем в 100 фильмах. Зрители помнят его Вожеватова из "Жесокого романса", Германа из "Пиковой дамы", капитана Блинова из картины "Выйти замуж за капитана" . Но наверняка у большинства Проскурин ассоциируется с другим, очень заметным персонажем — Геной Ляпишевым из знаменитой "Большой перемены".

В фильме Виктор снялся, еще будучи студентом, ему едва исполнилось 20 лет. С работой он справился блестяще, его героя запомнили, а фраза "Ходишь, ходишь в школу, а тут — бац! — вторая смена!" стала по-настоящему крылатой.

Проскурин с теплотой отзывался о "Большой перемене", хотя и признавался, что поначалу не хотел играть Ляпишева. Актер очень хотел воплотить на экране образ Ганжи, но режиссер фильма отдал роль другому "ленкомовцу", Александру Збруеву. Проскурин не был в обиде, а Ляпишев стал для актера своеобразной "визитной карточкой".