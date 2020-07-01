Вдова Проскурина хочет провести публичное прощание

Ранее сообщалось, что актер умер на 69-м году жизни. Причиной смерти стал приступа хронической болезни легких.

— Виктор Алексеевич умер вчера, 30 июня. Причиной, как мне известно, стал приступ хронической обструкции легких. У него были эти приступы, но это видимо был последний, — цитирует Хонду Интерфакс.

По ее словам, прощание с артистом, предварительно, пройдет в субботу, 4 июня. Она пояснила, что в настоящий момент решается вопрос по поводу публичного прощания. Вдова актера отметила, что местом проведения мероприятия может стать дом кино или другая театральная площадка. Она подчеркнула, что хочет провести прощание на сцене.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Казахстане, где его беременная мать была в командировке с отцом. В Актюбинске родители оформили документы на ребенка и привезли его в Москву.

В школьные годы Проскурин посещал литературный кружок, затем театральную студию. Его заметила ассистентка режиссера киностудии имени Горького и предложила сняться в фильме. Так, будущий актер дебютировал в кино еще до поступления в театральный вуз, в 1968 году, сыграв роль в фильме Юрия Победоносцева «Орлята Чапая».

После школы Проскурин сдавал экзамены во МХАТ, театральное училище имени Щепкина, ГИТИС, и со второго раза поступил в Щукинское училище. После его окончания актера приняли в Театр на Таганке. Потом Проскурин ушел в Московский театр Ленинского комсомола, затем в театр имени М. Н. Ермоловой. В августе 2012 года артист покинул театр по собственному желанию, так как почти 20 лет не выходил на сцену.