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Вдова Проскурина заявила, что хочет провести публичное прощание с актером 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Вдова Проскурина хочет провести публичное прощание
Фото: Вечерняя Москва
Ранее сообщалось, что актер умер на 69-м году жизни. Причиной смерти стал приступа хронической болезни легких.
— Виктор Алексеевич умер вчера, 30 июня. Причиной, как мне известно, стал приступ хронической обструкции легких. У него были эти приступы, но это видимо был последний, — цитирует Хонду Интерфакс.
По ее словам, прощание с артистом, предварительно, пройдет в субботу, 4 июня. Она пояснила, что в настоящий момент решается вопрос по поводу публичного прощания. Вдова актера отметила, что местом проведения мероприятия может стать дом кино или другая театральная площадка. Она подчеркнула, что хочет провести прощание на сцене.
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Казахстане, где его беременная мать была в командировке с отцом. В Актюбинске родители оформили документы на ребенка и привезли его в Москву.
В школьные годы Проскурин посещал литературный кружок, затем театральную студию. Его заметила ассистентка режиссера киностудии имени Горького и предложила сняться в фильме. Так, будущий актер дебютировал в кино еще до поступления в театральный вуз, в 1968 году, сыграв роль в фильме Юрия Победоносцева «Орлята Чапая».
После школы Проскурин сдавал экзамены во МХАТ, театральное училище имени Щепкина, ГИТИС, и со второго раза поступил в Щукинское училище. После его окончания актера приняли в Театр на Таганке. Потом Проскурин ушел в Московский театр Ленинского комсомола, затем в театр имени М. Н. Ермоловой. В августе 2012 года артист покинул театр по собственному желанию, так как почти 20 лет не выходил на сцену.
Проскурин стал широко известен благодаря роли Геннадия Ляпищева в фильме «Большая перемена» и роли Вожеватова в «Жестоком романсе». Также он снимался в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры», «Жизнь Клима Самгина» и многих других.
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Актеры , Жестокий романс , Жизнь Клима Самгина , Виктор Проскурин , Шерлок Холмс , Интерфакс
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