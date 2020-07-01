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Джонни Депп может сыграть нового Джокера 

Мария Сергеева 1 час назад
Джонни Депп может сыграть нового Джокера
Фото: Кадр из фильма "Турист"
Известный американский актер Джонни Депп претендует на роль Джокера в новом фильме о Бэтмене. Об этом пишет портал We Got This Covered, ссылаясь на свой источник.
Отмечается, что режиссером картины станет Тим Бертон, с которым часто работает голливудский актер.
Примечательно, что из-под руки постановщика уже выходил фильм про героя DC. То была кинолента "Бэтмен" 1989 года.
Джонни Депп слухи о съемках в роли одного из самых популярных кинозлодеев пока не комментирует.
Ранее "Рамблер" писал про то, как Трамп снялся в фильме для взрослых.
Видео дня. Куда пропала звезда драмы «Мой ласковый и нежный зверь»
Актеры , Бэтмен , Джонни Депп , Тим Бертон
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