Джонни Депп может сыграть нового Джокера 

Известный американский актер Джонни Депп претендует на роль Джокера в новом фильме о Бэтмене. Об этом пишет портал We Got This Covered, ссылаясь на свой источник.
Отмечается, что режиссером картины станет Тим Бертон, с которым часто работает голливудский актер.
Примечательно, что из-под руки постановщика уже выходил фильм про героя DC. То была кинолента "Бэтмен" 1989 года.
Джонни Депп слухи о съемках в роли одного из самых популярных кинозлодеев пока не комментирует.
Ранее "Рамблер" писал про то, как Трамп снялся в фильме для взрослых.