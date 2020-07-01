Вдова Проскурина назвала дату и место прощания с артистом 

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина назвала предварительные дату и место прощания с ним.

В беседе с РИА "Новости" Ирина Хонда заявила, что прощание может пройти 4 июля. "Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание", — заявила она.

По ее словам, возможно, прощание пройдет в Доме кино. "Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности", — уточнила она.