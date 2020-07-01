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Вдова Проскурина назвала дату и место прощания с артистом 

Газета.Ru 45 минут назад
Вдова Проскурина назвала дату и место прощания с артистом
Фото: Газета.Ru
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина назвала предварительные дату и место прощания с ним.
В беседе с РИА "Новости" Ирина Хонда заявила, что прощание может пройти 4 июля. "Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание", — заявила она.
По ее словам, возможно, прощание пройдет в Доме кино. "Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности", — уточнила она.
Звезда советских фильмов "Большая перемена" и "Жестокий романс" Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет.
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Актеры , Жестокий романс , Виктор Проскурин , Правительство Москвы , РИА Новости
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