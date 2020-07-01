Названы дата и место прощания с Проскуриным 

Вдова известного советского и российского актера Виктора Проскурина назвала предварительные дату и место прощания с ним. Об этом в беседа с РИА Новости рассказала Ирина Хонда.
По ее словам, прощание может пройти четвертого июля.
"Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание" — заявила Хонда.
Прощание с заслуженным артистом РСФСР, возможно, состоится в Доме кино.
"Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности" — отметила она.
Ранее "Рамблер" писал, о какой роли мечтал Виктор Проскурин.