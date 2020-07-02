Что стало с Охлобыстиным после «Интернов» 

Несмотря на то, что еще до сериала "Интерны" на счету Ивана Охлобыстина было множество интересных проектов, едва ли кто-то станет спорить с тем, что роль врача Андрея Быкова дала новый толчок его карьере.

Сериал снимали на протяжении шести лет с 2010 по 2016 год. Но что стало с Охлобыстиным после проекта? Выяснял "Рамблер".

Саркастичный руководитель интернатуры, роль которого исполнял актер в "Интернах", стала одним из любимейших героев у россиян. Неудивительно, что после окончания проекта у Охлобыстина не было отбоя от режиссерских предложений. Артист появился во второй части сериала "Метод Фрейда" , исполнил главную роль в драме Ксении Баскаковой "Птица" и сыграл отца в нашумевшей картине "Временные трудности".

Несмотря на плотный график съемок Охлобыстин находит время и для других занятий. Так, он занимается написанием сценариев и книг. Кроме того, у актера множество хобби: он увлекается карете, айкидо, ножевым боем и ювелирным делом.