Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что стало с Охлобыстиным после «Интернов» 

Мира Маркина 4 часа назад
Что стало с Охлобыстиным после «Интернов»
Фото: Кадр из сериала "Интерны"
Несмотря на то, что еще до сериала "Интерны" на счету Ивана Охлобыстина было множество интересных проектов, едва ли кто-то станет спорить с тем, что роль врача Андрея Быкова дала новый толчок его карьере.
Сериал снимали на протяжении шести лет с 2010 по 2016 год. Но что стало с Охлобыстиным после проекта? Выяснял "Рамблер".
Саркастичный руководитель интернатуры, роль которого исполнял актер в "Интернах", стала одним из любимейших героев у россиян. Неудивительно, что после окончания проекта у Охлобыстина не было отбоя от режиссерских предложений. Артист появился во второй части сериала "Метод Фрейда", исполнил главную роль в драме Ксении Баскаковой "Птица" и сыграл отца в нашумевшей картине "Временные трудности".
53-летний артист и по сей день снимается в кино. Один из последних проектов актера — сериал "ЧУМА!", над которым работали Тина Канделаки и Сергей Шнуров. Кроме того, в 2020 году на экраны выйдет фильм Станислава Мареева "Этаж", где помимо Охлобыстина снялись Михаил Боярский, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Георгий Штиль и другие знаменитые артисты.
Несмотря на плотный график съемок Охлобыстин находит время и для других занятий. Так, он занимается написанием сценариев и книг. Кроме того, у актера множество хобби: он увлекается карете, айкидо, ножевым боем и ювелирным делом.
Видео дня. Кто мог бы сыграть в «Операции "Ы"»
Комментарии 8
Актеры , Птицы , Метод Фрейда , Светлана Немоляева , Лия Ахеджакова , Тина Канделаки , Георгий Штиль , Иван Охлобыстин , Андрей Быков , Михаил Боярский , Сергей Шнуров , Станислав Мареев , Ксения Баскакова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
Что стало с самыми яркими квнщиками
Что стало с самыми яркими квнщиками
Названа дата открытия кинотеатров в России
Названа дата открытия кинотеатров в России
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Как снимают ремейки диснеевских мультиков
15:40
Как снимают ремейки диснеевских мультиков
Фильмы
Как рак убил перспективную советскую актрису
11:08
Как рак убил перспективную советскую актрису
Актеры
Как Ирина Муравьева попала в «Москва слезам не верит»
26:04
Как Ирина Муравьева попала в «Москва слезам не верит»
Актеры
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
10 признаков того, что герой станет злодеем
10:33
10 признаков того, что герой станет злодеем
Фильмы
Журналистку ограбили прямо во время репортажа
00:23
Журналистку ограбили прямо во время репортажа
ТВ
Куда пропала яркая блондинка советского кино
03:10
Куда пропала яркая блондинка советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение