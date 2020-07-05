Как изменилась жизнь актеров сериала «Друзья» 

Никто не мог предположить, что 22 сентября 1994 станет культовым днем для жителей всего мира. В этот день на экраны вышла первая серия комедийного сериала «Друзья», который взыскал небывалый успех.
В конце прошлого столетия не было человека, который бы никогда не слышал о шестерых друзьях — Фиби, Монике, Рэйчел, Россе, Чендлере и Джоуи. Впрочем, даже сегодня, спустя 25 лет, найти такого индивида крайне сложно. Сериал до сих пор занимает лидирующие позиции в топе рейтингов, ему отдают свои сердца миллионы жителей планеты.
Последняя серия «Друзей» вышла в свет в 2004 году. Этот момент стал переломным не только для фанатов, но и для самих героев. «Рамблер» узнал, как изменились жизни популярных актеров после окончания съемок.
Удивительно, но сниматься в кино продолжили не все. Например, Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера, больше никогда не появлялся на телеэкранах. Зато через три года после выхода заключительной серии он встретил настоящую любовь. По иронии судьбы, его сердце украла официантка — такой же сценарий был прописан и в сериале. Вскоре пара поженилась, и у них появилась дочь.
Тем временем, Мэттью Перри, представший в роли Чендлера Бинга, не может похвастаться такими же успехами на личном фронте. Актер так и не женился. Более того, на протяжении долгого времени он боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. Справиться с ними мужчине помог верный друг — Дэвид Швиммер.
«Друзья» сплотили не только мужчин, но и представительниц слабого пола. Дженнифер Энистон, сыгравшая роль Рейчел Грин, и Кортни Кокс, запомнившаяся образом Моники Геллер, по сей день остаются лучшими подругами. Энистон даже стала крестной матерью единственной дочери Кокс.
Лиза Кудроу (Фиби Буффе) благодаря «Друзьям» встретила своего будущего мужа. С Мишелем Стерном, который тогда работал в рекламном бизнесе, актриса познакомилась на съемочной площадке. Супруги до сих пор счастливы в браке и воспитывают сына.
Самым успешным в актерской среде стал Мэтт Леблан, сыгравший Джоуи Триббиани. После окончания «Друзей» продюсеры решили выпустить отдельный сериал, посвященный герою Мэтта — «Джоуи». Впоследствии Леблан неоднократно получал главные роли. А за съемки в ситуационной комедии «Эпизоды» звезда получила "Золотой глобус".