Как изменилась жизнь актеров сериала «Друзья» 

Никто не мог предположить, что 22 сентября 1994 станет культовым днем для жителей всего мира. В этот день на экраны вышла первая серия комедийного сериала «Друзья» , который взыскал небывалый успех.

В конце прошлого столетия не было человека, который бы никогда не слышал о шестерых друзьях — Фиби, Монике, Рэйчел, Россе, Чендлере и Джоуи. Впрочем, даже сегодня, спустя 25 лет, найти такого индивида крайне сложно. Сериал до сих пор занимает лидирующие позиции в топе рейтингов, ему отдают свои сердца миллионы жителей планеты.

Последняя серия «Друзей» вышла в свет в 2004 году. Этот момент стал переломным не только для фанатов, но и для самих героев. «Рамблер» узнал, как изменились жизни популярных актеров после окончания съемок.

Удивительно, но сниматься в кино продолжили не все. Например, Дэвид Швиммер , сыгравший Росса Геллера, больше никогда не появлялся на телеэкранах. Зато через три года после выхода заключительной серии он встретил настоящую любовь. По иронии судьбы, его сердце украла официантка — такой же сценарий был прописан и в сериале. Вскоре пара поженилась, и у них появилась дочь.

Тем временем, Мэттью Перри , представший в роли Чендлера Бинга, не может похвастаться такими же успехами на личном фронте. Актер так и не женился. Более того, на протяжении долгого времени он боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. Справиться с ними мужчине помог верный друг — Дэвид Швиммер.

«Друзья» сплотили не только мужчин, но и представительниц слабого пола. Дженнифер Энистон , сыгравшая роль Рейчел Грин, и Кортни Кокс , запомнившаяся образом Моники Геллер, по сей день остаются лучшими подругами. Энистон даже стала крестной матерью единственной дочери Кокс.

Лиза Кудроу (Фиби Буффе) благодаря «Друзьям» встретила своего будущего мужа. С Мишелем Стерном, который тогда работал в рекламном бизнесе, актриса познакомилась на съемочной площадке. Супруги до сих пор счастливы в браке и воспитывают сына.