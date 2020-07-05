Уилл Смит разрешил жене иметь любовника

Американский актер Уилл Смит разрешил своей жене Джаде Пинкетт-Смит завести любовника. Об этом рассказал певец Аугуст Алсина, который встречался с супругой звезды. По его словам, у пары свободные отношения.

Как сообщает издание Super, певца с женой Уилла Смита познакомил их старший сын Джейден еще в 2015 году. Аугуст Алсина заявил, что с тех пор они были неразлучны, а их отношения благословил сам актер, потому что их брак с Джадой стал "партнерством".

«Я годами отдавал всего себя этим отношениям, и я очень, очень сильно ее люблю», — признался певец.

Он рассказал, что заранее предупредил семью Смитов о том, что даст откровенное интервью. Однако представители Джады Пинкетт-Смит опровергли информацию о наличии у нее любовника.