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Уилл Смит разрешил жене встречаться с любовником 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Уилл Смит разрешил жене иметь любовника
Фото: globallookpress.com
Американский актер Уилл Смит разрешил своей жене Джаде Пинкетт-Смит завести любовника. Об этом рассказал певец Аугуст Алсина, который встречался с супругой звезды. По его словам, у пары свободные отношения.
Как сообщает издание Super, певца с женой Уилла Смита познакомил их старший сын Джейден еще в 2015 году. Аугуст Алсина заявил, что с тех пор они были неразлучны, а их отношения благословил сам актер, потому что их брак с Джадой стал "партнерством".
«Я годами отдавал всего себя этим отношениям, и я очень, очень сильно ее люблю», — признался певец.
Он рассказал, что заранее предупредил семью Смитов о том, что даст откровенное интервью. Однако представители Джады Пинкетт-Смит опровергли информацию о наличии у нее любовника.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые популярные фильмы 90-х.
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Актеры , Уилл Смит
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