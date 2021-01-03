Драматический фильм Ролана Быкова "Чучело" повествующий о шестикласснице, которая столкнулась с подлостью и предательством, снят по одноименной повести Владимира Железникова . Премьера сопровождалась широким общественным резонансом: некоторые требовали уничтожить киноленту в связи с тем, что она позорит честь советских детей. Другие отмечали реализм "Чучела". Изначально худсовет был против съемок картины, а выбор актеров на главные роли только подлил масла в огонь. "Рамблер" рассказывает о создании культового фильма.

Быков прочитал повесть Железникова в журнале "Пионер", после чего предложил тому снять ленту по опубликованному произведению, а проблемы с Госкино режиссер взял на себя.

Постановщик сначала обратил внимание на детей, у которых уже был опыт съемок. На роль Лены Бессольцевой он отсмотрел более 10 000 девочек со всей страны. Быкову нужен был ребенок с внешностью ангела, поэтому внимание режиссер заострил на Наталье Ковалевой , однако кандидатура оказалась отвергнута при ближайшем рассмотрении. От Кристины Орбакайте постановщик отказался еще на этапе фото, отметив, что "ей только ротой солдат командовать". Спустя некоторое время он понял, что время изменилось и невинность теперь может быть волевой. В итоге Быкову хватило и пары минут, чтобы по-достоинству оценить Кристину вживую и утвердить ее на роль.