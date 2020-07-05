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Актер Михаил Казаков попал в больницу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Полежайкин» шокировал жутким фото из больницы
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"
Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в больницу. Он опубликовал снимок в своем Instagram-аккаунте.
Казаков сфотографировал опухшие и перевязанные бинтами ноги в больничной палате. Что именно произошло, пока неизвестно.
"Добро пожаловать в мой новый мир", — подписал снимок Казаков.
@kazakovfly
После съемок в сериале "Папины дочки" актер пропал с экранов и изменился внешне. Михаил Казаков сильно похудел. Известно, что актер женат уже восемь лет и воспитывает двоих детей: дочь от первого брака супруги и сына.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Хазанов дал комментарий о своем состоянии.
Видео дня. Что стало с самыми яркими квнщиками
Актеры , Папина дочка , Михаил Казаков
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