«Полежайкин» шокировал жутким фото из больницы

Актер Михаил Казаков , известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в больницу. Он опубликовал снимок в своем Instagram-аккаунте.

Казаков сфотографировал опухшие и перевязанные бинтами ноги в больничной палате. Что именно произошло, пока неизвестно.

"Добро пожаловать в мой новый мир", — подписал снимок Казаков.

@kazakovfly

После съемок в сериале "Папины дочки" актер пропал с экранов и изменился внешне. Михаил Казаков сильно похудел. Известно, что актер женат уже восемь лет и воспитывает двоих детей: дочь от первого брака супруги и сына.