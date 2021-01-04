Как Смехов мстил Дунаевскому за песню в «Мушкетерах» 

На съемках фильмов нередко происходят какие-то интересные истории или возникают спорные ситуации, которые иногда доходят до конфликта. Обычно они остаются за кадром до "нужного момента", пока сами актеры не вспоминают о них спустя какое-то время. Об одном из таких фактов и рассказывает "Рамблер".

Песню "Черный пруд" в киноленте исполняет джазовый тромбонист с мировым именем Вячеслав Назаров . Смехов обиделся на режиссера Юнгвальд-Хилькевича и композитора Максима Дунаевского за то, что они не дали ему шанс показать свой голос. Изначально планировалось, что вместе с актером будет заниматься певец Александр Градский , однако времени не хватило, а Смехов значительно уступал Назарову.

Надолго затаив обиду, актер звонил Дунаевскому и все время пел ему в трубку слова из песни. Сначала композитор оценил старание Смехова и даже хвалил его, однако артист не прекращал: даже после переездов мститель находил своего обидчика, а музыканту было уже не до смеха.