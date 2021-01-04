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Как Смехов мстил Дунаевскому за песню в «Мушкетерах» 

Мария Сергеева 6 часов назад
Как Смехов мстил Дунаевскому за песню в «Мушкетерах»
Фото: Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра"
На съемках фильмов нередко происходят какие-то интересные истории или возникают спорные ситуации, которые иногда доходят до конфликта. Обычно они остаются за кадром до "нужного момента", пока сами актеры не вспоминают о них спустя какое-то время. Об одном из таких фактов и рассказывает "Рамблер".
На стадии утверждения актеров в фильм "Д’Артаньян и три мушкетёра" на роль Атоса пробовался Василий Ливанов и Юрий Соломин, однако Георгий Юнгвальд-Хилькевич увидел на театральной сцене Вениамина Смехова и тут же пригласил его в проект. В итоге актер по будням выступал на подмостках, а в выходные дни играл роль мушкетера. Можно заметить, что во многих сценах Атос находится спиной к зрителям, поскольку занятого Смехова заменяет дублер.
Песню "Черный пруд" в киноленте исполняет джазовый тромбонист с мировым именем Вячеслав Назаров. Смехов обиделся на режиссера Юнгвальд-Хилькевича и композитора Максима Дунаевского за то, что они не дали ему шанс показать свой голос. Изначально планировалось, что вместе с актером будет заниматься певец Александр Градский, однако времени не хватило, а Смехов значительно уступал Назарову.
Надолго затаив обиду, актер звонил Дунаевскому и все время пел ему в трубку слова из песни. Сначала композитор оценил старание Смехова и даже хвалил его, однако артист не прекращал: даже после переездов мститель находил своего обидчика, а музыканту было уже не до смеха.
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Комментарии 3
Актеры , Мушкетеры , Георгий Юнгвальд-Хилькевич , Василий Ливанов , Вениамин Смехов , Александр Градский , Юрий Соломин , Вячеслав Назаров , Максим Дунаевский
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