Чье безумие свело в могилу Фрунзика Мкртчяна 

Герой видео — актёр Фрунзик Мкртчян. Фрунзик часто играл в комедиях, и на экране его герои сыпали остроумными репликами и шутками. А вот реальная жизнь артиста не была такой весёлой: его супруга страдала тяжёлым психическим заболеванием, справиться с которым не помогли лучшие врачи. Увы, недуг передался и сыну Мкртчяна, и это стало для актёра ударом. Как боролся Фрунзик Мкртчян за супругу и почему он так рано ушёл из жизни, расскажет ролик.
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