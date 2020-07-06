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Чье безумие свело в могилу Фрунзика Мкртчяна 

Елена Красовская 1 час назад
Герой видео — актёр Фрунзик Мкртчян. Фрунзик часто играл в комедиях, и на экране его герои сыпали остроумными репликами и шутками. А вот реальная жизнь артиста не была такой весёлой: его супруга страдала тяжёлым психическим заболеванием, справиться с которым не помогли лучшие врачи. Увы, недуг передался и сыну Мкртчяна, и это стало для актёра ударом. Как боролся Фрунзик Мкртчян за супругу и почему он так рано ушёл из жизни, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что актёр Михаил Казаков попал в больницу.
Актеры , Видео , Фрунзик Мкртчян , Михаил Казаков
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