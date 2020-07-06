Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как Игорь Ливанов дважды терял детей 

Елена Красовская 1 час назад
Видео рассказывает об актёре Игоре Ливанове. Игорь начал сниматься рано, и большинство фильмов с его участием становились известными и любимыми. В кино артист часто представал в образах сильных мужчин, которые умеют найти выход из любой ситуации, но вот в жизни Ливанов несколько раз сталкивался с трагедиями, повлиять на развитие которых он был не в силах. Как погибла его первая супруга? Что унесло жизнь его сына? И как смог пережить Игорь Ливанов такие катастрофы? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал об актёрах, которые спасли людей в реальной жизни.
Актеры , Видео , Игорь Ливанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уилл Смит разрешил жене иметь любовника
Уилл Смит разрешил жене иметь любовника
Актерам запретили сниматься в фильме Майкла Бэя
Актерам запретили сниматься в фильме Майкла Бэя
Куда пропала актриса Лянка Грыу
Куда пропала актриса Лянка Грыу
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Чье безумие свело в могилу Фрунзика Мкртчяна
44:07
Чье безумие свело в могилу Фрунзика Мкртчяна
Актеры
Как Игорь Ливанов дважды терял детей
04:51
Как Игорь Ливанов дважды терял детей
Актеры
Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
04:37
Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
Актеры Фильмы
Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына»
03:25
Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына»
Актеры
Что стало с самой умной «папиной дочкой»
04:30
Что стало с самой умной «папиной дочкой»
Актеры Сериалы
Как рискнула Наталья Селезнева ради съемок у Гайдая
26:10
Как рискнула Наталья Селезнева ради съемок у Гайдая
Актеры
Как сейчас живет Арина Шарапова
00:49
Как сейчас живет Арина Шарапова
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение