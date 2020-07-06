Как Игорь Ливанов дважды терял детей 

Видео рассказывает об актёре Игоре Ливанове. Игорь начал сниматься рано, и большинство фильмов с его участием становились известными и любимыми. В кино артист часто представал в образах сильных мужчин, которые умеют найти выход из любой ситуации, но вот в жизни Ливанов несколько раз сталкивался с трагедиями, повлиять на развитие которых он был не в силах. Как погибла его первая супруга? Что унесло жизнь его сына? И как смог пережить Игорь Ливанов такие катастрофы? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал об актёрах, которые спасли людей в реальной жизни.