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Как сложилась судьба актрисы Инары Слуцка 

Veasy.ru 4 часа назад
Как сложилась судьба актрисы Инары Слуцка
Фото: Veasy.ru
Эта прибалтийская актриса хорошо знакома зрителям по фильму «Волкодав», с момента выхода которого уже прошло 29 лет. Предлагаем узнать, как в настоящее время сложилась ее судьба.
Несмотря на то, что будущая киноактриса родилась в Латвии, она обрела широкую известность как у себя на родине, так и в советском союзе.
В советское время Инару можно было видеть кино советского и российского производства. Например, в таких картинах «В Крыму не всегда лето», «Свидание на Млечном пути», «Посредник», «Мастер Востока» и другие.
В кино актриса дебютировала вначале 80-х, после окончания Латвийской консерватории. Девушку с необычной и привлекательной внешностью запомнили с первых работ в советском кино.
После перестройки Слуцка вернулась к себе на родину. Со временем она стала реже сниматься в российском кино. В этот период, с наступлением нового тысячелетия женщина окончила режиссерские курсы.
Киноактриса отошла от съемок, сейчас в Латвии выступает в качестве театрального режиссера-постановщика, преподает актерское искусство. Ежегодно ее можно видеть в составе жюри балтийского кинофестиваля.
В этом году актриса отметит 61 год. Выглядит женщина по-прежнему прекрасно. Стоит отметить, что она ведет довольно закрытый образ жизни, не появляется на телевидение и не комментирует свою частную жизнь. Уже много лет она счастлива в браке, с супругом воспитывают двоих детей. Большая семья проживает в Юрмале.
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