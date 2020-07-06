Порноактрису объявили в розыск после съемок в автобусе 

Колумбийские полицейские разыскивают порноактрису Каори Доминик (Kaori Dominick), чтобы привлечь ее к ответственности за грубое нарушение закона. Звезда взрослого кино сняла видео прямо в рейсовом автобусе, в присутствии нескольких пассажиров. Но если вы думаете, что Доминик хотят предъявить обвинения в хулиганстве, развратных действиях или нарушении общественного порядка, то вы глубоко ошибаетесь.

Главная героиня пикантного ролика Каори Доминик виновата в том, что в ходе съемок сняла защитную маску, что зафиксировано на видео и подтверждено показаниями нескольких свидетелей. Видео, снятое специально для порнохостинга PornHub уже удалено, но нарушительнице это не поможет.

На видео хорошо видно, что Каори и ее партнер находятся в городском автобусе в масках и перчатках, как того требует закон о карантине. Затем женщина и ее спутник, изображающий незнакомца, решают воспользоваться вибратором, управляемым со смартфона мужчины.

Большая часть видео посвящена эмоциям Доминик, внутри которой находится эротическая игрушка. Ближе к концу сюжета объятая негой актриса снимает с лица маску и именно в этот момент, по мнению полиции, произошло злостное нарушение законов Колумбии. За отсутствие маски в общественном месте, в том числе в транспорте, в стране предусмотрен солидный денежный штраф.

Журналисты обратились к представителям транспортной компании, в автобусе которой происходило нарушение. Перевозчик осудил действия Каори Доминик, но не с точки зрения нарушения карантина, а из-за вопиющего неуважения к людям, которые находились в салоне в момент съемок порнофильма.

Пока точно не известно собирается ли перевозчик оформлять свои претензии к Доминик в виде судебного иска, или ограничится простым порицанием в прессе.