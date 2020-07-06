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Культовые роли Сильвестра Сталлоне 

Анастасия Иванова 2 часа назад
6 июля Сильвестр Сталлоне отмечает день рождения. К такому дню «Рамблер» сделал подборку культовых ролей актера.

«Рокки»

Кадр из фильма «Рокки»
Сильвестр Сталлоне исполнил роль боксера Рокки Бальбоа, который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Благодаря этой картине актер получил широкую известность. Фильм завоевал три премии «Оскар» и премию «Золотой глобус». У «Рокки» есть продолжение: четыре одноименные части, «Рокки Бальбоа», «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».

«Рэмбо: Первая кровь»

Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
По сюжету ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне, путешествует по США в надежде отыскать своих боевых товарищей. У «Рэмбо» есть четыре продолжения.

«Неудержимые»

Кадр из фильма «Неудержимые»
Группа элитных наемников выполняет самые разные задания — от спасения заложников, до свержения диктаторов. Помимо Сильвестра Сталлоне в команду «Неудержимых» входят Джейсон Стейтем, Микки Рурк, Дольф Лундгрен, Терри Крюс, Рэнди Кутюр и Джет Ли. У фильма есть два продолжения, картина «Неудержимые 4» находится на стадии разработки.

«План побега»

Кадр из фильма «План побега»
Рэй Бреслин — один из самых выдающихся специалистов по системам безопасности. Вместе с напарником, роль которого сыграл Арнольд Шварценеггер, ему предстоит побег из суперсекретной высокотехнологичной тюрьмы, которую называют «Гробницей». У фильма есть два продолжения.
Комментарии
Актеры , Видео , Неудержимый , Оскар , Крид 2 , Крид: Наследие Рокки , Неудержимые , План побега , Арнольд Шварценеггер , Рэнди Кутюр , Дольф Лундгрен , Сильвестр Сталлоне , Джет Ли , Терри Крюс , Микки Рурк
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