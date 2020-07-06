Культовые роли Сильвестра Сталлоне 

6 июля Сильвестр Сталлоне отмечает день рождения. К такому дню «Рамблер» сделал подборку культовых ролей актера.

«Рокки»

Кадр из фильма «Рокки»

«Крид 2». Сильвестр Сталлоне исполнил роль боксера Рокки Бальбоа, который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Благодаря этой картине актер получил широкую известность. Фильм завоевал три премии «Оскар» и премию «Золотой глобус». У «Рокки» есть продолжение: четыре одноименные части, «Рокки Бальбоа», «Крид: Наследие Рокки»

«Рэмбо: Первая кровь»

Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь»

По сюжету ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне, путешествует по США в надежде отыскать своих боевых товарищей. У «Рэмбо» есть четыре продолжения.

Кадр из фильма «Неудержимые»

Кадр из фильма «План побега»