Французская актриса Ева Грин отметила свое 40-летие. Небесного цвета глаза, темные волосы и таинственный полушепот, не зря актрису называют готической королевой современного кино.

Любимица Бернардо Бертолуччи Тима Бертона , покорившая миллионы своей актерской игрой, не оставляет нам ни малейшего шанса, пройти мимо этих работ. В честь дня рождения актрисы «Рамблер» вспоминает лучшие картины с участием Евы Грин.

Кадр из кинофильма «Мечтатели»

С эротической драмы режиссера Бернардо Бертолуччи началась карьера актрисы. Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях втроем на фоне революции 1968-го года. Социальный кризис во Франции, студенческие демонстрации и забастовки стали фоном для сложной паутины психологических и любовных взаимоотношений между молодыми людьми, которые пытаются познать мир и себя в этом мире.

«Трещины», 2009

Кадр из кинофильма «Трещины»

Врожденный талант и серьезное образование сразу позволило Грин стать той актрисой, которой отдают сложный роли. В драме «Трещины» она играет роль харизматичной учительницы элитной школы, чья любовь или контроль над ученицами порой переходят все рамки. Ведь совсем неясно, когда любовь перерастает в зависимость, и как скоро эта зависимость может закончиться трагедией.

Кадр из кинофильма «Последняя любовь на земле»

Существует множество фильмов, где режиссеры размышляют на тему страшного вируса, который неожиданно обрушивается на землю. И в контексте последней новостной сводки они уже не кажутся такими фантастическими. Фильм «Последняя любовь на земле» можно назвать одним из самых романтичных в этом жанре.

Люди по всему миру постепенно лишаются чувств: обоняния, слуха и зрения. На фоне этого ужаса мимолетная интрижка между главными героями вдруг оборачивается настоящей любовью, которая неумолимо движется к концу. Способна ли любовь победить вирус — вот главный вопрос.

Кадр из кинофильма «Дом странных детей мисс Перегрин»

С самого начала карьеры Евы Грин было ясно, что эта актриса рождена для фильмов Тима Бертона. Готический образ и необузданный нрав ждали своего часа и воплотились в роли настоятельницы дома для детей со сверхъестественными способностями. Сказка, которая подойдет для детей и взрослых, и расскажет о том, что такое дружба, насколько важно не терять время и почему конфликт отцов и детей — неисчерпаемая тема для диалога.

Кадр из кинофильма «Эйфория»

И снова драма, но уже с нотками детектива. Здесь Ева Грин играет тяжелобольную девушку, которая решается на эвтаназию. Все действие разворачивается на фоне выяснения отношений двух сестер — сложных, натянутых и конкурентных. Семейные отношения сами по себе тема тяжелая, а когда в череду обыденных дней добавляются еще более сложные обстоятельства, решений есть несколько — принять или сбежать?