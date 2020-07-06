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Еве Грин — 40: лучшие фильмы с участием актрисы 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Еве Грин — 40: лучшие фильмы с участием актрисы
Фото: Кадр из фильма «Мечтатели»
Французская актриса Ева Грин отметила свое 40-летие. Небесного цвета глаза, темные волосы и таинственный полушепот, не зря актрису называют готической королевой современного кино.
Любимица Бернардо Бертолуччи и Тима Бертона, покорившая миллионы своей актерской игрой, не оставляет нам ни малейшего шанса, пройти мимо этих работ. В честь дня рождения актрисы «Рамблер» вспоминает лучшие картины с участием Евы Грин.

«Мечтатели», 2004

Кадр из кинофильма «Мечтатели»
С эротической драмы режиссера Бернардо Бертолуччи началась карьера актрисы. Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях втроем на фоне революции 1968-го года. Социальный кризис во Франции, студенческие демонстрации и забастовки стали фоном для сложной паутины психологических и любовных взаимоотношений между молодыми людьми, которые пытаются познать мир и себя в этом мире.

«Трещины», 2009

Кадр из кинофильма «Трещины»
Врожденный талант и серьезное образование сразу позволило Грин стать той актрисой, которой отдают сложный роли. В драме «Трещины» она играет роль харизматичной учительницы элитной школы, чья любовь или контроль над ученицами порой переходят все рамки. Ведь совсем неясно, когда любовь перерастает в зависимость, и как скоро эта зависимость может закончиться трагедией.

«Последняя любовь на земле», 2011

Кадр из кинофильма «Последняя любовь на земле»
Существует множество фильмов, где режиссеры размышляют на тему страшного вируса, который неожиданно обрушивается на землю. И в контексте последней новостной сводки они уже не кажутся такими фантастическими. Фильм «Последняя любовь на земле» можно назвать одним из самых романтичных в этом жанре.
Люди по всему миру постепенно лишаются чувств: обоняния, слуха и зрения. На фоне этого ужаса мимолетная интрижка между главными героями вдруг оборачивается настоящей любовью, которая неумолимо движется к концу. Способна ли любовь победить вирус — вот главный вопрос.

«Дом странных детей Мисс Перегрин», 2016

Кадр из кинофильма «Дом странных детей мисс Перегрин»
С самого начала карьеры Евы Грин было ясно, что эта актриса рождена для фильмов Тима Бертона. Готический образ и необузданный нрав ждали своего часа и воплотились в роли настоятельницы дома для детей со сверхъестественными способностями. Сказка, которая подойдет для детей и взрослых, и расскажет о том, что такое дружба, насколько важно не терять время и почему конфликт отцов и детей — неисчерпаемая тема для диалога.

«Эйфория», 2018

Кадр из кинофильма «Эйфория»
И снова драма, но уже с нотками детектива. Здесь Ева Грин играет тяжелобольную девушку, которая решается на эвтаназию. Все действие разворачивается на фоне выяснения отношений двух сестер — сложных, натянутых и конкурентных. Семейные отношения сами по себе тема тяжелая, а когда в череду обыденных дней добавляются еще более сложные обстоятельства, решений есть несколько — принять или сбежать?
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Актеры , Последняя любовь на Земле , Мечтатели , Эйфория , Мечтатель , Дом странных детей Мисс Перегрин , Бернардо Бертолуччи , Ева Грин , Тим Бертон
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