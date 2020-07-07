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Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
Фото: Lenta.ru
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Речь идет о приквеле ленты «Безумный Макс: Дорога ярости», который расскажет о воительнице Фуриосе. Режиссер Джордж Миллер заявил, что для этого проекта ему понадобится более молодая артистка.
Терон призналась, что ей тяжело принять это новость. При этом она отметила, что с большим уважением относится к решению кинематографиста.
«Да, это немного душераздирающе, конечно. Мне очень нравится эта героиня, и я благодарна, что мне удалось принять участие с работе над ней. Я всегда буду думать о ней с любовью. Я бы хотела, чтобы эта история получила продолжение, но если он [Джордж Миллер], чувствует, что надо поступить именно так, то я ему доверяю», — высказалась актриса.
Ранее Терон высмеяла «невероятно растолстевшего» актера Стивена Сигала. Она объяснила, что во время подготовки к новому фильму, в котором нужно исполнять различные трюки, она увидела на YouTube видео, в котором Сигал сражается на турнире по айкидо. Звезда призналась, что увиденное ее не впечатлило.
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Комментарии
Актеры , Безумный Макс: Дорога ярости , Стивен Сигал , Джордж Миллер , Шарлиз Терон
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