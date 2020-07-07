Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Терон призналась, что ей тяжело принять это новость. При этом она отметила, что с большим уважением относится к решению кинематографиста.

«Да, это немного душераздирающе, конечно. Мне очень нравится эта героиня, и я благодарна, что мне удалось принять участие с работе над ней. Я всегда буду думать о ней с любовью. Я бы хотела, чтобы эта история получила продолжение, но если он [Джордж Миллер], чувствует, что надо поступить именно так, то я ему доверяю», — высказалась актриса.