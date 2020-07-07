Как сложилась судьба актрисы Зои Зелинской 

Про киноактрису Зою Зелинскую можно сказать, что она посвятила большую часть своей жизни театру и кино. Ее творческая деятельно сложилась успешно. В прошлом году женщине исполнилось 90 лет. Давайте узнаем, как сегодня складывается ее жизнь.

Более шестидесяти лет Зоя Николаевна радовала и привлекала внимание поклонников своим талантом, характером и харизматичной внешностью. Перелистав ее богатую фильмографию, стоит отметить, что в основном она играла утонченных лирических героинь.

В юности привлекательная девушка со стройной фигурой пробовала себя в качестве модели. Эта деятельность помогла ей раскрыться и сделать шаг к покорению новых вершин. Получив среднее образование, Зелинская поступила в театральный.

Сразу после окончания института актриса стала востребована у советских режиссеров, получила хорошие роли в кино, благодаря чему быстро завоевала востребованность и узнаваемость. Дипломированная актриса после выпуска из театрального, была принята на службу в столичный театр сатиры, которому была верна долгие шестьдесят лет. За эти годы она стала примой.

Молодую актрису можно увидеть в таких советских кинофильмах «Карнавальная ночь», «Когда море смеется», «Маленькие комедии большого дома». Наибольшую популярность во всем Советском Союзе Зелинской принесла комедия «Кабачок „13 стульев“.

Помимо театральной деятельности и развития в кинематографе актриса занималась озвучиванием фильмов. Голос Зои Николаевны звучал во многих советских картинах.

В последнее время в силу своего возраста актриса не снимается в кино, не играет в театре. Несмотря на это она, как и прежде активна, преподает актерское мастерство молодому поколению. Женщина по-прежнему очаровательна, даже несмотря на то, что она ранее увлекалась пластикой, она все также тактична и пребывает в прекрасном расположении духа.