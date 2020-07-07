Уилл Смит высказался о слухах про любовника жены

Американский актер Уилл Смит прокомментировал появление любовника у своей жены Джады Пинкетт-Смит. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист опроверг слухи о том, что разрешил супруге встречаться с певцом Аугустом Алсиной. Он назвал эту информацию ложной. Сама актриса также заявила, что это «абсолютная неправда».

Ранее Алсина рассказал, что в течение долгого времени встречался с Пинкетт-Смит, причем их связь одобрил сам Смит, поскольку у пары свободные отношения. По словам 27-летнего исполнителя, с женой Смита их познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году. С тех пор они были неразлучны и вместе отдыхали. Певец признался, что эти отношения не были для него пиаром, а были настоящей любовью.

В 2018 году актеры прокомментировали слухи о том, что они свингеры-сайентологи. «Давайте развеем кое-какие слухи, просто для галочки. Мы никогда не были сайентологами, мы никогда не были свингерами», — подчеркнул Смит. Его жена пошутила, что это «чересчур особый стиль жизни».