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Шарлиз Терон высказалась о своей замене в приквеле «Безумного Макса» 

РИА Новости 6 часов назад
Терон высказалась о своей замене в «Безумном Максе»
Фото: Warner Bros. Pictures Co. 2015
Актриса Шарлиз Терон в беседе с журналистом из THR прокомментировала решение режиссера Джорджа Миллера заменить ее на более молодую актрису в приквеле про Фуриозу, которую она играла в боевике "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015 год) с Томом Харди.
"Да, это тяжело принять, конечно. Мне действительно нравится этот персонаж, и я благодарна, что участвовала в ее создании. Она всегда будет много значить для меня. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы эта история продолжалась, но если Джордж считает иначе, значит, так нужно. Я ему доверяю",
— пояснила Терон.
В мае Джордж Миллер подтвердил, что разрабатывает отдельный фильм о героине из "Безумного Макса", которую зрители полюбили во многом благодаря Шарлиз Терон. Однако он уточнил, что для новой ленты ищет актрису, которой будет 20 или чуть старше (обладательнице премии "Оскар" в августе исполнится 45 лет. — Прим.ред.).
Тогда режиссер рассказал, что приступит к съемкам после того, как завершит драму "Три тысячи лет тоски" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. Работа над лентой должна была начаться этой весной, но из-за пандемии коронавируса кинопроизводство отложили.
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Комментарии
Актеры , Оскар , Безумный Макс , Безумный Макс: Дорога ярости , Идрис Эльба , Джордж Миллер , Шарлиз Терон , Том Харди
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