Порноактрисы раскрыли изнанку индустрии

Несколько порноактис на условиях анонимности рассказали о «темной и пугающей» неприглядной изнанке индустрии. Их истории опубликовал портал Film Daily.

«Участие в одном из фильмов было самой жестокой, депрессивной и пугающей вещью, которую я делала в своей жизни. Во время съемок подвергалась серьезному насилию. Актер как будто испытывал ненависть ко всем женщинам, и вел себя намного более грубо, чем было нужно»,

— рассказала одна из актрис.

По ее словам, мужчина бил ее по голове, при этом на его руке было надето массивное золотое кольцо. Женщина отметила, что была вынуждена прервать съемки, потому что ей было слишком больно.

Другая актриса поделилась историей о том, что мужчина-актер в одном из фильмов решил наступить ей на голову.

«Я испугалась и заревела. Они остановили съемки, отправили меня домой и заплатили меньше, чем обещали»,

— сказала она.

Актриса с инициативами Р. С. Отметила, что во время работы над порнокартинами многие женщины плачут от боли. По ее собственным воспоминаниям, иногда она не могла дышать, ее били и душили. При это съемочная группа игнорировала ее просьбы остановить запись.

Некоторые женщины добавили, что из-за работы в порноиндустрии начали принимать наркотики. Актрисы также подчеркнули, что съемки в фильмах для взрослых грозят заболеваниями, передающимися половых путем. Одна из опрошенных изданием женщин сообщила, что заразилась герпесом и вирусом папилломы человека.

«Порно разрушило мою жизнь»,

— резюмировала она.

Ранее профессиональная доминатрикс (женщина, выполняющая доминирующую роль в БДСМ-практиках — прим. «Ленты.ру») Вея Веспер раскрыла несколько профессиональных секретов и поделилась историями о работе. Женщина рассказала, что решила начать карьеру в секс-индустрии по совету мужа, а также объяснила, чем ее работа отличается от проституции.