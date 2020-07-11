Трагические судьбы советских актрис

Советские фильмы до сих пор обожают и с ностальгией пересматривают миллионы. Но, к сожалению, далеко не у всех героинь известных картин судьба сложилась успешно. «Рамблер» расскажет о 3 актрисах советских фильмов с трагической судьбой.

globallookpress.com

К сожалению, время сыграло с актрисой злую шутку. Необычная актерская игра и яркая личность Нонны не вписывалась в концепцию современного кино — роли пропали.

Последние годы она страдала разными заболеваниями, в числе которых был диабет. До самой смерти Нонна продолжала репетировать, надеясь, что когда-нибудь снова сможет сыграть свою лучшую роль.

РИА Новости

Роль Вероники в фильме «Летят журавли» подарила Самойловой вечное признание. Фильм совсем не приняли критики, а люди –наоборот. Чуть позже картина получила Золотую пальмовую ветвь — единственная из всех советских фильмов. Казалось, что после такого успеха трудно не проснуться знаменитой.

Самойлову начали звать на съемки за границу, но чиновники не давали актрисе реализовать свой потенциал. Последней работой Татьяны стала шедевральная роль Анны Карениной . А потом резкий «стоп». Ролей не последовало. Никаких.

На 25 лет актрису забыли, кинематограф отверг ее, доведя до нищеты. Последние годы она жила в полном одиночестве. Самойлову забыли все, даже собственные дети.

Мосфильм

Кустинская родилась красивой и, возможно, именно красота помешала ей раскрыть свой актерский талант. Самой известной ее работой стал фильм «Три плюс два» , но далее великих картин не последовало. В каждом новом проекте она получала роль просто красивой женщины.

Затем случилась страшная трагедия, актриса получила перелом основания черепа. Жизнь будто бы остановилась: карьера была на паузе, муж начал изменять. К концу жизни вся информация о жизни актрисы сосредотачивалась вокруг скандальных изобличений заклятых врагов. Актриса осталась совершенно одинокой.