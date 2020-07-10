Миранда Виксен известна как актриса фильмов для взрослых. Девушка прославилась благодаря своей фигуре. О ее творческом пути рассказывает "Рамблер".

Виксен давно работает актрисой и продает свои фото в Сети. Девушки из этой сферы редко афишируют свои личные аккаунты, но Миранда стала исключением. Как рассказала актриса, во время карантина ее доходы снизились, поэтому ей пришлось регистрироваться на специальной платформе, где подписчики платят за ее снимки. Так она смогла повысить свой доход.

Кроме того, Миранда планирует в будущем стать режиссером. Она записывает все свои фантазии и превращает в их рассказы. По словам девушки, у нее есть специальный блокнот, где собраны идеи к будущим фильмам.