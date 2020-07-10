Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Актриса взрослого кино, которая записывает свои фантазии 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Миранда Виксен известна как актриса фильмов для взрослых. Девушка прославилась благодаря своей фигуре. О ее творческом пути рассказывает "Рамблер".
Виксен давно работает актрисой и продает свои фото в Сети. Девушки из этой сферы редко афишируют свои личные аккаунты, но Миранда стала исключением. Как рассказала актриса, во время карантина ее доходы снизились, поэтому ей пришлось регистрироваться на специальной платформе, где подписчики платят за ее снимки. Так она смогла повысить свой доход.
Кроме того, Миранда планирует в будущем стать режиссером. Она записывает все свои фантазии и превращает в их рассказы. По словам девушки, у нее есть специальный блокнот, где собраны идеи к будущим фильмам.
Видео дня. Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей
Актеры , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, которые держат в напряжении до конца
Сериалы, которые держат в напряжении до конца
Детективы, которые не отпускают ни на минуту
Детективы, которые не отпускают ни на минуту
Почему покинула «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева
Почему покинула «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Кинозвезды 2000-х, о которых давно не помнят
11:43
Кинозвезды 2000-х, о которых давно не помнят
Актеры
Фильмы-катастрофы, от которых становится не по себе
09:08
Фильмы-катастрофы, от которых становится не по себе
Фильмы
Как Борис Хмельницкий стал отцом-одиночкой
44:07
Как Борис Хмельницкий стал отцом-одиночкой
Актеры
Детективы, которые не отпускают ни на минуту
10:46
Детективы, которые не отпускают ни на минуту
Фильмы
Почему Гердт долго прятался за ширмой
26:21
Почему Гердт долго прятался за ширмой
Актеры
Советский актер, ставший жертвой лихих 90-х
10:32
Советский актер, ставший жертвой лихих 90-х
Актеры
Актеры, застрявшие в одном образе
15:30
Актеры, застрявшие в одном образе
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение