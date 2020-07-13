Порноактеры рассказали о реакции семьи на профессию

Актеры и актрисы фильмов для взрослых поделились историями о том, что друзья и родственники думают об их профессии. Они рассказали об этом под постом пользователя с ником CaptainRex8669 на портале Reddit.

«У меня были довольно хорошие друзья, мы общались несколько лет. Внезапно один из них написал мне в Facebook и попросил срочно встретиться. Он сказал, что все узнали, что я работаю в порно, и обсуждают это за моей спиной»,

— сообщил порноактер под ником Pornishard.

Мужчина поблагодарил друга за честность и предложил другим членам компании, которых беспокоила его профессия, обсудить ее. Однако приятели отказались от разговора, сказав лишь, что очень глупо портить таким родом деятельности свою репутацию. После этого многие из них удалили Pornishard из друзей в социальных сетях и перестали с ним общаться.

«Сейчас мне все равно, но тогда было больно. Мы были друзьями, а они сплетничали за спиной и даже не взяли на себя труд выслушать меня. Я знаю, что они регулярно смотрят порно, мы иногда обсуждали любимые ролики. И я думаю, то есть вы можете смотреть порно и наслаждаться им, но не можете уважать людей, которые в нем снимаются?»,

— высказался порноактер.

LittleMissAbigail рассказала, как собственноручно публиковала порно со своим участием на популярном сайте. Среди подписчиков сервиса оказались ее знакомые, но они отнеслись к работе девушки с уважением.

А вот другая порноактриса под ником Lockshala призналась, что она не единственная в своей семье, кто занимался порнобизнесом: