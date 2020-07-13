Лучшие роли Харрисона Форда 

Бессменному Индиане Джонсу сегодня исполняется 78 лет. Большинство зрителей знают его по ролям бесстрашного археолога и космического контрабандиста Хана Соло в саге Джорджа Лукаса . Однако есть в его карьере и другие яркие роли. Лучшие — в подборке «Рамблера».

Интересно, что сначала актерская карьера Харрисона Форда не складывалась, и он даже стал плотником. В этот момент и случилась его судьбоносная встреча с Джорджем Лукасом.

Инспектор Джон Бук защищает мальчика из общины амишей, который стал свидетелем преступления. Вместе с ним он начинает жить среди амишей. Они — пацифисты, которые не пользуются современными технологиями и носят старинную одежду. Джон влюбляется в Рейчел, мать мальчика. Однако амиши видят в нем чужака, а жизнь по традициям XVIII века далека от земного рая. За эту роль актер получил номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».

Хирурга Ричарда Кимбла обвиняют в убийстве своей жены. Ричард видел настоящего убийцу, но ему никто не верит. Суд приговаривает его к смертной казни. По дороге в тюрьму ему выпадает шанс сбежать. Несмотря на всеобщий розыск, Ричард хочет сам узнать, кто и за что убил его жену. Эта роль также принесла ему номинацию на «Золотой глобус».

«Берег москитов»

Изобретатель Алли Фокс исполняет свою мечту. Он продает дом и вместе с семьей уезжает жить в Центральную Америку, на Берег москитов. Там он планирует построить фабрику по производству льда. Фоксу противостоит и собственная семья, и священник, и даже сама природа, но отступать он не собирается. Еще одна попытка взять «Золотой глобус».