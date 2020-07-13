Лучшие роли Харрисона Форда 

Бессменному Индиане Джонсу сегодня исполняется 78 лет. Большинство зрителей знают его по ролям бесстрашного археолога и космического контрабандиста Хана Соло в саге Джорджа Лукаса. Однако есть в его карьере и другие яркие роли. Лучшие — в подборке «Рамблера».
Интересно, что сначала актерская карьера Харрисона Форда не складывалась, и он даже стал плотником. В этот момент и случилась его судьбоносная встреча с Джорджем Лукасом.
Инспектор Джон Бук защищает мальчика из общины амишей, который стал свидетелем преступления. Вместе с ним он начинает жить среди амишей. Они — пацифисты, которые не пользуются современными технологиями и носят старинную одежду. Джон влюбляется в Рейчел, мать мальчика. Однако амиши видят в нем чужака, а жизнь по традициям XVIII века далека от земного рая. За эту роль актер получил номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».
Хирурга Ричарда Кимбла обвиняют в убийстве своей жены. Ричард видел настоящего убийцу, но ему никто не верит. Суд приговаривает его к смертной казни. По дороге в тюрьму ему выпадает шанс сбежать. Несмотря на всеобщий розыск, Ричард хочет сам узнать, кто и за что убил его жену. Эта роль также принесла ему номинацию на «Золотой глобус».
«Берег москитов»
Изобретатель Алли Фокс исполняет свою мечту. Он продает дом и вместе с семьей уезжает жить в Центральную Америку, на Берег москитов. Там он планирует построить фабрику по производству льда. Фоксу противостоит и собственная семья, и священник, и даже сама природа, но отступать он не собирается. Еще одна попытка взять «Золотой глобус».
Телепродюсер Бекки Фулер (Рейчел Макадамс), устроившись на новую работу, увольняет ведущего, который плохо влияет на коллектив. Вместо него она приглашает легендарного журналиста Майка Помероя, которого и играет Харрисон Форд. У него тяжелый характер, но он настоящий профессионал, который необходим для перезапуска утреннего шоу.