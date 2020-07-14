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Как актриса-турчанка стала самой красивой женщиной в мире, обойдя голливудских звезд 

Диана Товсепова 10 часов назад
Про красоту женщин Турции говорили очень редко. Но это было до появления бешеной популярности на турецкие сериалы. После того, как женщины по всему миру уселись за экраны для просмотра душераздирающих телероманов, где под драматичную музыку влюбляются и расстаются кино-пары, мир заговорил о красоте турецких мужчин, и, иногда женщин.
Так например, в Сети мало кто не замечал отрывки из серий, где красавица с ангельским личиком страдает по любимому. Как выяснил "Рамблер", это была одна из самых популярных современных турецких актрис — Хандэ Эрчел. Ее восточные глаза, пухлые щечки и милая улыбка пленили почти весь мир.
Российские зрители знают ее по ролям по ролям в суперпопулярных сериалах «Королек — птичка певчая», «Дочери Гюнеш» и «Любовь не понимает слов».
Но особенным успехом Хандэ Эрчел стало то, что она обошла таких мировых знаменитостей, как Селена Гомес, Барбара Палвин, Эмилия Кларк, Тейлор Свифт, завоевав титул "Самая красивая женщина в мире" в 2019 году, по версии
популярного американского портала Top Beauty World. Причем рейтинг был составлен на основе зрительского голосования, а это значит, что красоту турецкой актрисы признал весь мир.
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Актеры , Фото , Эмилия Кларк , Барбара Палвин
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