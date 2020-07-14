Сериалы с Наей Риверой, которые стоит посмотреть 

Звезда сериала «Хор» Ная Ривера , пропавшая на озере в Южной Калифорнии несколько дней назад, сегодня ночью была найдена мертвой. В память об актрисе «Рамблер» сделал подборку лучших сериалов с ее участием.

«Шаг вперед: Прилив»

Кадр из сериала «Шаг вперед: Прилив»

По сюжету, у брата и сестры есть одно общее увлечение — танцы. Однако танцуют они в совершенно разных направлениях. Тел мечтает покорить мир балета, а Джанелля привлекает хип-хоп. Героям сериала предстоит найти друзей, «убрать» конкурентов и, конечно, реализовать свои заветные желания.

Кадр из сериала «Коварные горничные»

Четыре латиноамериканские горничные работают в домах богатых и знаменитых жителей Беверли-Хиллз. Однако их работа не ограничивается лишь уборкой и стиркой — иногда им приходится даже помогать клиентам решать личные проблемы. Телепроект был выпущен создателями «Отчаянных домохозяек» совместно с Евой Лонгорией.

«Хор»

Кадр из фильма «Хор»

В 1993 году Уильям был солистом школьного хора и победил в самом престижном городском конкурсе пения. Теперь он работает учителем испанского языка, и хочет возглавить кружок по пению. В школьный хор записываются талантливые, однако не самые популярные подростки.