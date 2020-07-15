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Странная, но очень эффектная актриса, испортившая Джонни Деппу жизнь 

Диана Товсепова 6 часов назад
Весь Голливуд вот уже несколько лет говорит о белокурой бестии-актрисе Эмбер Херд. 34-летняя красотка снималась во многих картинах («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Ромовый дневник»), однако громче всего мир обсуждает далеко не ее актерские таланты.
Так, особенно ярким в ее жизни был бурный роман с Джонни Деппом, с которым она встречалась три года, а затем получила заветное предложение. Правда через год брака она подала на развод, ровно через три дня после смерти матери актера.
Но вот только их брак был далеко не тем союзом, о котором приятно вспоминать. Так, после развода Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, однако актер заявил, что она сама постоянно распускала руки и творила сумасшедшие вещи.
Как выяснил "Рамблер", отвечая на обвинения Херд, Депп представил 87 видео-доказательств тому, что блондинка регулярно поднимала не него руку и издевалась. Актер признает, что сам злоупотреблял алкоголем, но даже под градусом жену не трогал, а вот она в невменяемом состоянии причиняла ему серьезные травмы. Записи с камер наблюдения их особняка только подтвердили слова Деппа.
Случалось и такое, что девушка и вовсе лишила актера части пальца. Так, после того, как однажды Депп попросил жену подписать брачное соглашение, "она пришла в бешенство и начала бросаться бутылками".
"Первая бутылка прошла мимо моей головы, но затем она бросила большую стеклянную бутылку водки, которая упала на столешницу, на которой находилась моя рука, разбилась и, в конечном итоге, отрубила мне кончик пальца", — признался позже Джонни.
Однажды, как рассказал Депп, Херд и вовсе устроила над ним сумасшедший розыгрыш, оставив на их кровати фекалии.
"Она сама призналась нашему управляющему Кевину Мерфи, что оставленные в постели фекалии — это безобидный пранк. Тем самым она фактически признала, что несет за это ответственность, хоть и обвиняла в случившемся наших собак", — объяснял ранее актер, отмечая, что их йоркширские терьеры слишком малы, чтобы запрыгнуть на кровать.
При всем этом Херд пыталась выставить виноватым самого Джонни, продавая в таблоиды отредактированные фото с синяками и даже смогла отсудить у него крупную сумму денег. Но теперь уже сам Депп пригласил блондинку в суд, пытаясь отбелить свою репутацию и вернуть деньги.
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Актеры , Фото , Добро пожаловать в Zомбилэнд , Ромовый дневник , Джонни Депп , Кевин Мерфи
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