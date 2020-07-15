Пересматривая советские сказки, в голове невольно возникает вопрос, а что же стало с актрисами, которые сыграли культовых персонажей детства. «Рамблер» расскажет, как сложились судьбы великих актрис.

Несмотря на свалившуюся популярность после участия в сказке «Морозко», Наталья не то чтобы стремилась продолжать актерскую карьеру. Делом ее жизни были и оставались танцы. Поэтому когда девушку пригласили выступать в Большом театре — сначала в кордебалете, а потом и сольно — она была на седьмом небе от счастья. После завершения балетной карьеры она снова вернулась к актерскому мастерству, но уже в театр.

кадр из к/ф «Обыкновенное чудо»

Искренность Евгении Симоновой заставила всю страну полюбить фантазийную историю под названием «Обыкновенное чудо». Евгении удалось построить отличную актерскую карьеру, пережить развод, снова влюбиться и побороть онкологию. Никакие испытания не остановили ее на пути к творчеству. Последней ее работой стал фильм «Метод» 2015 года, на постоянной основе актриса играет в театре им. В. Маяковского.

кадр из к/ф «Финист — Ясный сокол».

Зрители запомнили Светлану Орлову как смелую Аленушку из сказки «Финист — Ясный сокол». У девушки явно был и талант, и замечательные роли. Но патологическая скромность мешала ходить на пробы, бороться с комплексами ей помогал муж. Они вместе ездили на съемки, проживая одну жизнь на двоих. К сожалению, cудьба не была благосклонна к этой семье, Юрий скоропостижно скончался. Вскоре Светлана ушла из кино, стала преподавать спортивную аэробику и вести курсы актерского мастерства в частной школе.