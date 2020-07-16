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Красавчик-актер из «Клона» сильно сдал 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает о бразильском актёре Мурилу Бенисиу, который в начале века считался первым секс-символом страны. Мурилу начал сниматься ещё в девяностых. но всемирная слава к нему пришла, когда он сыграл главную роль в «Клон» (2001). Тогда в красавца влюблялись зрительницы по всему миру, а самые отчаянные фанатки мечтали провести с ним ночь. Сейчас, когда с момента премьеры сериала прошло уже почти 20 лет, Мурилу перестал был объектом вожделения. Годы изменили его внешность, а постоянные скандалы поубавили популярности. Как сейчас выглядит красавец-актёр, узнайте из ролика.
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Актеры , Видео
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