Красавчик-актер из «Клона» сильно сдал 

Видео рассказывает о бразильском актёре Мурилу Бенисиу, который в начале века считался первым секс-символом страны. Мурилу начал сниматься ещё в девяностых. но всемирная слава к нему пришла, когда он сыграл главную роль в «Клон» (2001). Тогда в красавца влюблялись зрительницы по всему миру, а самые отчаянные фанатки мечтали провести с ним ночь. Сейчас, когда с момента премьеры сериала прошло уже почти 20 лет, Мурилу перестал был объектом вожделения. Годы изменили его внешность, а постоянные скандалы поубавили популярности. Как сейчас выглядит красавец-актёр, узнайте из ролика.