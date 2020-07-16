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Почему для Стоянова день рождения связан с трагедией 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о трагедиях в жизни Юрия Стоянова. 10 июля артисту исполнилось 63 года, но эта дата связана для него не только с радостными событиями, но и с печалью. В этот же день праздновал день рождения многолетний коллега и друг Юрия актёр Илья Олейников, ушедший из жизни в 2012 году. Как родилась идея программы «Городок»? Почему сыновья Юрия от прежнего брака не хотят с ним общаться? Готов ли Стоянов назвать нынешнюю жизнь счастливой? Ответы на эти и другие вопросы об артисте — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как актриса-турчанка стала самой красивой женщиной в мире, обойдя голливудских звёзд.
Актеры , Видео , ТВ , Юрий Стоянов , Илья Олейников
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