Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной» 

Героиня видео — Евфимия Быстрова, сыгравшая мать главного героя в картине «Калина красная» (1973). Самого Егора Прокудина сыграл режиссёр и актёр Василий Шукшин, а на роль экранной матери он пригласил не профессиональную актрису, а жительницу села, где проходили съёмки. Евфимии даже не пришлось ничего изображать перед камерой — фактически она рассказала историю собственной жизни, которая удачно вплелась в сюжет ленты.
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