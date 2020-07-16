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Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной» 

Елена Красовская 7 часов назад
Героиня видео — Евфимия Быстрова, сыгравшая мать главного героя в картине «Калина красная» (1973). Самого Егора Прокудина сыграл режиссёр и актёр Василий Шукшин, а на роль экранной матери он пригласил не профессиональную актрису, а жительницу села, где проходили съёмки. Евфимии даже не пришлось ничего изображать перед камерой — фактически она рассказала историю собственной жизни, которая удачно вплелась в сюжет ленты.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Баталов назвал участие в «Трёх толстяках» позором.
Актеры , Видео , Фильмы , Три толстяка , Василий Шукшин
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