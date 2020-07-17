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Знаменитости, наотрез отказавшиеся работать вместе 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает о голливудских артистах, которые не пожелали сниматься вместе. Малоприятные коллеги есть в каждом коллективе, с ними никто не хочет находится рядом и тем более выполнять совместную работу. Случается подобное и в кинематографе. Причиной неприязни могут стать и неразделённая любовь, и конкуренция на кастингах, и ссоры, возникшие прежде. Почему не сработались Леонардо Ди Каприо и Марк Уолберг? Из-за чего ругались Рейчел МакАдамс и Райан Гослинг? Почему уже много лет конфликтуют Вин Дизель и Дуэйн Джонсон? Ролик раскрывает тайны голливудского закулисья.
Ранее «Рамблер» рассказывал о странной, но очень эффектной актрисе, испортившей Джонни Деппу жизнь.
Актеры , Видео , Райан Гослинг , Рейчел Макадамс , Вин Дизель , Дуэйн Джонсон , Марк Уолберг , Леонардо ДиКаприо
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