Кареглазая брюнетка Миранда Виксен родилась и живет в Америке. Девушка работает актрисой в кино для "взрослых". "Рамблер" собрал галерею ее лучших снимков.

Актриса активно ведет свои социальные сети и регулярно радует фанатов полуобнаженными фото. Поклонники восхищаются яркой внешностью звезды "взрослого" кино: ее пухлыми губами, большими глазами, длинными волосами и аппетитными формами. Сама Миранда Виксен гордится своими природными данными, а чтобы поддерживать фигуру, ведет здоровый образ жизни.

Кроме того, актриса пробует себя в роли писательницы. Помимо своей основной деятельности — съемок в фильмах, она пишет рассказы, тоже для "взрослых".