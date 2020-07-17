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Звезда фильмов для взрослых, которая пишет рассказы 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Кареглазая брюнетка Миранда Виксен родилась и живет в Америке. Девушка работает актрисой в кино для "взрослых". "Рамблер" собрал галерею ее лучших снимков.
Актриса активно ведет свои социальные сети и регулярно радует фанатов полуобнаженными фото. Поклонники восхищаются яркой внешностью звезды "взрослого" кино: ее пухлыми губами, большими глазами, длинными волосами и аппетитными формами. Сама Миранда Виксен гордится своими природными данными, а чтобы поддерживать фигуру, ведет здоровый образ жизни.
Кроме того, актриса пробует себя в роли писательницы. Помимо своей основной деятельности — съемок в фильмах, она пишет рассказы, тоже для "взрослых".
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