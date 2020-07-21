Имя Ана де Армас стало блистать на таблоидах по всему миру не так давно. Как выяснил "Рамблер", очаровательная кубинка долго шла к актерской славе. Ее первая заметная роль была в знаменитой испанской мелодраме "Черная лагуна", которую в России адаптировали под сериал "закрытая школа".

Позже латиноамериканская красотка попала в Голливуд и сразу в картину с Киану Ривзом , а уже в 2016 году де Армас попала в топ самых красивых женщин мира по версии журнала GQ.

Дальше были популярные картины, сериалы, и, наконец, признание зрителей, а в 2020 году новости о пандемии вдруг прервали кричащие заголовки о том, что завидный голливудский холостяк Бен Аффлек пал под чарами кубинской красотки. Теперь весь шоу-бизнес говорил о ежедневных прогулках Аны и Бена, которые попадали в объективы папарацци.

При этом совсем недавно на популярном портале IMDB Ану признали самой популярной знаменитостью. Так де Армас стала первой кубинкой-актрисой добившейся признания во всем мире.