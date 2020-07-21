Многие из вас хорошо знают Дмитрия Шаракоиса , сыгравшего заучку Борю Левина в сериале «Интерны». Оказалось, что парень, подававший большие надежды, уехал в Лондон после неудачных попыток построить карьеру. «Рамблер» рассказывает, что же произошло.

Дмитрий Шаракоис начал сниматься в кино ещё до того, как окончил ГИТИС, однако роль в «Интернах» оказалась наиболее колоритной и запоминающейся. В какой-то момент актер решил идти дальше, а не «тащить» проект, который из творчества стал превращаться в бизнес, и ушел в 3-м сезоне. Но точной причины расторжения контракта до сих пор никто не знает. Одни говорят, что актера не устраивал гонорар, другие намекают на конфликты на площадке.

кадр из сериала «Интерны»

Так как Дмитрий стал всенародным любимцем, зрители ждали больших ролей. Например, другой актер Александр Ильин , который играл самого отстающего врача, потом прекрасно проявил себя в роли Роберта Рождественского в сериале «Таинственная страсть». Но Дмитрия вместо успеха ждало разочарование. Актеру предлагали лишь эпизодические и второстепенные роли.

Cамой крупной из «неудач» стала история с ремейком фильма «Кавказская пленница», в котором Шаракоис сыграл Шурика. Несмотря на то, что актеры полностью повторили сюжет, фильм был воспринят с негативом. Зрители посчитали, что «создатели надругались над классикой». Недовольных было так много, что не обошлось без рукоприкладства. В своем блоге актер поделился фотографией разбитого лица с подписью:

«Не думал, что мои работы в кино могут стать причиной физической агрессии», — сообщил в своем Инстаграме Дмитрий.

Отчаявшись, молодой человек решил завершить карьеру, и переехал жить в Лондон, где сейчас работает официантом. Новая работа его никак не смущает. Парень делится своей жизнью в социальных сетях, где рассказывает о способах переезда заграницу.