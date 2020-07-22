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Что стало с самой любимой женой Черного Абдуллы 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает о советском и грузинском актёре Кахи Кавсадзе, звёздной роль для которого стал Чёрный Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни» (1969) режиссёра Владимира Мотыля. Поклонницы боготворили статного красавца Кахи и мечтали о встречах с ним, но сам актёр оказался редким однолюбом: ещё в молодости он женился, а когда его супруга стала инвалидом, много лет ухаживал за ней. Овдовев в 1992 году, Кавсадзе больше не искал личного счастья и до сих пор хранит верность памяти супруги.
Ранее «Рамблер» узнал факты о фильме «Гостья из будущего», которые от нас скрывали десятки лет.
Актеры , Видео , Гостья из будущего , Владимир Мотыль
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