Что стало с самой любимой женой Черного Абдуллы 

Видео рассказывает о советском и грузинском актёре Кахи Кавсадзе, звёздной роль для которого стал Чёрный Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни» (1969) режиссёра Владимира Мотыля. Поклонницы боготворили статного красавца Кахи и мечтали о встречах с ним, но сам актёр оказался редким однолюбом: ещё в молодости он женился, а когда его супруга стала инвалидом, много лет ухаживал за ней. Овдовев в 1992 году, Кавсадзе больше не искал личного счастья и до сих пор хранит верность памяти супруги.
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