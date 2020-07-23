Звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых 

Принято считать, что практически все звезды Голливуда начинают свою карьеру по накатанной схеме: совмещают походы на пробы со съемками в рекламных роликах и видеоклипах. Но есть и такие артисты, которые, не просчитав наперед, согласились на более экзотическую работу в кино на заре своей карьеры.

Камерон Диаз

Актриса никогда открыто не комментировала этот факт своей биографии, но и не оспаривала неопровержимые доказательства своего участия в картинах эротического жанра — в Сети до сих пор есть порнофильмы с ее участием. Впервые об этом стало известно журналистам после первого громкого успеха Диаз, связанного с ролью в комедии «Маска» . Тогда в Интернет слили БДСМ-ролик с участием начинающей звезды. Оказалось, что на момент съемок Камерон было всего 19 лет (то есть по американскому законодательству она еще была и несовершеннолетней).

На этом злоключения Диаз не закончились — почувствовав запах легких денег, ее стал шантажировать бывший фотограф Джон Раттер. Мужчина утверждал, что в его архивах есть видео куда более шокирующего характера. Камерон не согласилась идти на поводу у алчного фотографа и через суд отстояла свое право на конфиденциальность. Подобные ситуации для Голливуда нередки и всегда служат напутствием для начинающих актеров — принимай карьерные решения так, чтобы тебе не было за них стыдно, когда ты придешь к успеху.

Автор и звезда франшизы «Рокки» честно признал свое участие в фильме для взрослых с интригующим названием «Итальянский жеребец». По словам героя боевиков, на съемки в порно его толкнула банальная бедность. Начинающему актеру нечего было есть, а индустрия не видела в молодом человеке с врожденным параличом левой части лица потенциал, который позволил бы ему стать новой звездой Голливуда.

На факт попадания фильма в Интернет сам Сильвестр отреагировал более чем спокойно. Артист заявил, что не сожалеет о своем решении — заработанные на съемках деньги позволили ему не умереть с голоду, а на его репутации участие в порно не отразилось.

Как оказалось, у исполнительницы роли агента Скалли в шкафу спрятаны собственные секретные материалы, которые она долгое время скрывала от поклонников. Сдержанная и скрытная на экране, в реальной жизни Джиллиан оказалась куда более раскрепощенной. Журналисты выяснили, что на заре своей карьеры Андерсон снималась не просто в фильмах эротического содержания, а в самом настоящем хард-порно — некоторые из этих фильмов до сих пор запрещены в ряде стран.

Сама Джиллиан этот период своей жизни обсуждать с прессой не любит, но и не скрывает, что приобретенный опыт помог ей быть более смелой и рискованной при выборе ролей в художественном кино.

Здесь сама собой напрашивается шутка про совпадение, в которое сложно поверить, но экранный партнер Андерсон по телевизионному хиту «Секретные материалы» также начинал свою карьеру с фильмов для взрослых. Одной из самых известных (в узких кругах) работ взрослого жанра для Духовны стал даже не фильм, а целый сериал-антология «Дневники красной туфельки».

Дэвид не скрывает, что в молодые годы любил экспериментировать с разными жанрами. Но вот о чем он точно долго умалчивал, так о своем сексоголизме — зависимости, разрушившей его брак с актрисой Теа Леони и бросившей тень на его профессиональную репутацию.

Свой долгий и сложный путь в большое кино Деми начала с картин менее ценного и более откровенного содержания. До своей прорывной роли в ленте «Стриптиз» Мур снялась в нескольких фильмах для взрослых. Став популярной, актриса приложила немало усилий, чтобы порнофильмы с ее участием были удалены из Интернета.

Надо отметить, что история Мур выглядит куда более трагичной, чем у ее коллег по актерскому цеху. В прошлом году звезда выпустила надрывную и шокирующую автобиографию, в которой призналась, что в юности стала жертвой изнасилования по вине собственной матери: родительница «продала» дочь владельцу ночного клуба за $500. Таким образом Деми своим страшным опытом доказывает, что часто в секс-индустрию идут глубоко травмированные и несчастные люди, пережившие насилие в раннем возрасте.

Немецкая звезда преимущественно картин романтического жанра не любит вспоминать, как зарабатывал деньги в начале своего актерского пути. Изначально Тиль не планировал становиться артистом и поступил в медицинский институт. Довольно скоро Швайгер понял, что не готов связать жизнь с медициной, и бросил учебу. Оказавшись на распутье, молодой человек без постоянного источника доходов и профессии решил заработать быстрые деньги, для чего согласился на съемки фильмов для взрослых.

Швайгер уточнял, что не принимал непосредственного участия в ключевом процессе подобных съемок, но оказался по ту сторону кадра. Он озвучивал актеров: артистично произносил короткие реплики и стонал в микрофон.

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в юные годы, как и многие ее коллеги-дебютанты, испытывала финансовые трудности. Сандре упорно не везло на кастингах, и она решила заработать на хлеб съемками в софт-порно. Впоследствии звезда сильно пожалела о своем решении и даже наняла специальных детективов, которые препятствовали распространению видеокассет с фильмом рейтинга ХХХ.

Баллок не любит вспоминать этот период своей биографии и признается, что сейчас не повторила бы своей ошибки. Стоит отметить, что, по признанию видевших этот фильм зрителей, он получился весьма целомудренным.