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Отметим, что фильмография Джованны Антонелли насчитывает 36 фильмов, но у всех она в первую очередь ассоциируется с главной героиней «Клона» — красавицей Жади.

Звезда бразильских сериалов опубликовала фото, сделанное на съемочной площадке своего первого художественного полнометражного фильма.

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