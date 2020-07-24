Звезда бразильских сериалов опубликовала фото, сделанное на съемочной площадке своего первого художественного полнометражного фильма.
44-летняя Джованна Антонелли, прославившаяся на весь мир после выхода на экраны сериала «Клон», показала, как выглядела в начале своей карьеры. Актриса опубликовала в Instagram фото со съемочной площадки своего первого художественного фильма «Босса нова» 2000 года. И, хотя к тому времени, Джованна снялась уже в нескольких сериалах, в том числе в знаменитой «Тропиканке», именно полнометражный фильм Бруно Баретто она считает значимым для себя.
«Ааааааа, нашла в архиве! Смотрите… Мой дебют в кино, в фильме "Босса нова". Это была суперкоманда — актерский состав и мой дорогой режиссер Бруно Баррето! Мне понравилось», — подписала актриса фото, на котором ей 23 года.
@giovannaantonelli
«Какая девочка», «Красивая», «Сама нежность», «Милая, хорошенькая», «Молоденькая, но какой взгляд», «Красотка», «Какая молодая красавица!», — отреагировали на снимок поклонники Джованны.
Отметим, что фильмография Джованны Антонелли насчитывает 36 фильмов, но у всех она в первую очередь ассоциируется с главной героиней «Клона» — красавицей Жади.